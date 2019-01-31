道指尾市漲逾400點　衝上二萬五關

聯儲局維持利率不變，投資者相信該局加息立場趨向鴿派，推動美股做好，道指尾市升幅擴至457點，報25,037點；標指最新報2,684點，升44點。納指最新報7,180點，升152點。



聯儲局宣布聯邦基金利率一如市場預期，維持介乎2.25厘至2.5厘，但當局修訂政策前瞻指引，刪除了「進一步」加息的措辭，改為承諾對加息要有耐性，又指準備在必要時調整資產負債表正常化的進程。



聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，聯儲局現時的貨幣政策立場合適，美國經濟處於良好狀況，但考慮到近月出現了一些逆流，令未來加息可能性有所降溫，該局將繼續採取具有耐心的觀望態度審視未來決策。



個股方面，早前發出銷售預警的蘋果公司(Apple Inc.)上季收入和純錄得倒退，期內iPhone銷售表現疲弱，來自大中華區的收入更急跌27%，至131.6億美元。不過，服務業務繼續強勁，該公司對前景的預測亦顯示業務將回穩。蘋果公司股價急升6.9%，報165.39美元。



全球最大商用飛機生產商波音公司去年第四季每股盈利5.48美元，遠勝分析員預期的4.59美元，刺激股價急升6.42%。

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