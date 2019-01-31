【早晨評論精點】鄧澤堂：港股假後或強勢不再

財經評論：零售樓市齊轉冷 經濟寒冬在後頭

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鄧澤堂：港股假後或強勢不再

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金曹：2月續升機會較大

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楊俊文：貿談成果愈大 愈利美股

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古勝：短線選股 穩陣為先

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莫開偉：中證監新主席任重道遠

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溫灼培：鐵礦石價看俏利澳元

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陳正犖：英鎊短線或先行整固

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施羅德：波動市買亞洲企債收息

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黃仲翹：IT科技萬變不離其宗

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