馬鞍山鋼鐵(00323)公布，經財務部門初步測算，預計2018年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤約59.17億元人民幣(下同)，按年增約17.88億元或43.3%。扣除非經常性損益後淨利潤料約51.97億元，按年增約12.28億元或30.94%。



期內業績預增主因，1)主營業務影響：2018年通過系統聯動高效生產和優化產線分工，持續提升精益製造水平；強化市場跟踪與研究，靈活調整經營策略，優化客戶結構，實現精益採購和精益營銷。全年生產穩定高效，系統經濟運行，經營業績得到有效支撐，實現同比增加；



2)非經常性損益的影響：去年公司歸屬於上市公司股東的非經常性損益約7.2億元，主因公司收到的政府補助、處置交易性金融資產取得的投資收益、處置子公司取得的投資收益以及處置非流動資產收益等影響所致。

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