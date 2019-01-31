【市前重點睇】聯儲局「鴿氣」沖天　美匯低見95.2

●聯儲局明確改變加息路徑，並將更早完成「縮表」，美匯指數低見95.2水平，亞洲市圓匯升至108.9；歐元升上1.148，英鎊重上1.31。港匯報7.843。離岸人民幣企6.70水平。金價升至1,320美元，布油企61.6美元水平，紐油升至54.4美元水平。道指期貨靠穩。



●聯儲局宣布聯邦基金利率一如市場預期，維持介乎2.25厘至2.5厘，但政策前瞻指引刪除「進一步逐漸加息」的措辭，強調加息要有「耐性」，並暗示靈活對待縮表路徑。http://bit.ly/2Rsdkfj



-鮑威爾表示，加息理由「有所減弱」，資產負債表的正常化進程將比之前估計更早完成。他又稱，政府部分停擺對經濟的影響應該有限，第2季度經濟增速將得到恢復。http://bit.ly/2GaEYvj



●聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局2020年底之前降息概率接近50%。



●美國通脹保值國債(TIPS)損益平衡通脹率創兩周新高，5年期TIPS損益平衡通脹率暫報1.701%、10年期TIPS損益平衡通脹率暫報1.837%，投資者關注聯儲局準備調整縮表計劃的前景。



●道指收報25,014點，升434點；標指收報2,681點，升41點；納指收報7,183點，升154點。http://bit.ly/2DKLGqe



●美國10年期國債孳息率下跌3.23點子，報2.6775厘。



●美國財政部宣布的發債計劃規模再創新紀錄，令特朗普減稅政策能否彌補財稅損失受到質疑。



●Facebook上季收入按年升28%至166.4億美元，好過市場預期的164億美元。股價盤後急升逾11%。http://bit.ly/2FXeRsx



●微軟上季經調整每股盈利1.1美元，遜市場預期的1.09美元。股價盤後跌1.84%。http://bit.ly/2RpJ70o



●高通第1財季調整後營收48.2億美元，分析師預期49.0億美元；期內，MSM晶片交貨量1.86億。公司預計第2財季營收44至52億美元，分析師預期48.3億美元。



●港股ADR指數收報27,880點，升237點。http://bit.ly/2GgIiF4



●紐約期油收報每桶54.23美元，升0.92美元或1.73%；布蘭特期油收報每桶61.65美元，升0.33美元或0.54%。http://bit.ly/2SfbSRN



●沙特對美國的單周石油出口量降至2年最低水平，履行了石油輸出國組織(OPEC)的減產承諾。但此舉可能激怒特朗普。



●紐約2月期金收報每安士1,309.9美元，升1美元或0.1%，續創約8個月高位。http://bit.ly/2GdQHcv



●英國富時100指數收報6,941點，升107點；法國CAC指數收報4,974點，升46點；德國DAX指數收報11,181點，跌37點。http://bit.ly/2RXpZfj



●歐盟委員會主席容克重申不會重新談判英國脫歐協議。歐盟的英國脫歐首席談判代表稱，歐盟27國迫切需要為英國無協議脫歐做準備。



-歐盟各國政府據稱認為英國脫歐進程的延長變得更有可能， 但在首相文翠珊提出前，歐盟將不會對此展開討論



●投資者預期歐洲央行的貨幣寬鬆政策騎虎難下，市場大幅調低對本輪貨幣政策周期中利率峰值水平的預期，首次加息預期時間進一步推後。



●德國大幅下調2019年經濟增長預期至6年以來的最低水平，因貿易爭端和英國脫歐。



●意大利總理孔特預計該國第4季度經濟將萎縮。



●智利央行加息25個基點，至3.00%。



●中國發布上交所科創板的實施規則草案，擬實施的規則包括設立投資者准入門檻，以及放寬股價升跌幅限制等。



●人民幣套利交易潛在回報率自2011年以來首次變成負數。彭博數據顯示，考慮到匯率波動，借入美元、投資於人民幣資產的交易在下個月可能會虧損。



●美國指摘中國向WTO隱瞞政府補貼計劃。根據WTO周三發布的調查問卷，美國再次批評中國提供的國家補貼評估不夠全面。



●據悉，歐盟正考慮幾項提案，最終結果可能會禁止華為設備納入5G移動網絡。



-德國表示將確保5G網絡安全，但不會區別對待華為，所有潛在供應商都需遵守同樣嚴格的安全標準。



-捷克政府以網絡安全為由修改公開招標條件，華為對捷克稅務部門將其排除在網上納稅申報系統競標名單之外的決定提出質疑。



●蘋果公司硬件工程師Jizhong Chen被美國政府指控為中國公司竊取無人駕駛汽車機密，這已是去年7月以來第2宗此類案件。



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