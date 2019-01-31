亞洲股市：日股漲逾200點　三星電子升1%

聯儲局「放鴿」，道指大漲434點；亞洲股市跟升。日本日經225指數早段大升276點或1.33%，報20,832點。



板塊方面，能源股漲2.5%，地產股升1.7%，金融股升1.5%。個股方面，日本電氣飆7.5%，三井造船抽升4%，日產汽車升1.5%。



新生銀行9個月淨收入按年升17，股價抽升4%。



TDK削減全年營業利潤目標8.3%，股價仍升8%。



Screen下挫8%。摩根大通將其評級由「中性」，下調至「減持」。



南韓首爾綜合指數升3點或0.17%，報2,210點。大宇造船揚升6%，韓進重工及建設升4%。



三星電子升1.2%。公司第4財季淨利潤8.5萬億韓圜，其中手機業務營業利潤1.5萬億韓圜。



澳洲悉尼普通股指數則升8點或0.14%，報5,959點。板塊方面，地產、資料技術及原材料股全線升超過1%。個股中，冠軍鐵礦及Beach Energy均升6%。

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