內地中小型企業運營續惡化　服務業增速加快

國家統計局公布，中國1月官方製造業採購經理指數(PMI)回升至49.5，但仍連續第2個月處盛衰分界線之下；市場預期為49.3；前值為49.4。



從企業規模看，大型企業PMI為51.3%，按月升1.2個百分點表明大型企業運行基本穩定；但中、小型企業PMI為47.2%和47.3%，分別按月下降1.2和1.3個百分點，均續於盛衰分界線以下尋底。



其中，生產指數為50.9%，按月升0.1個百分點，高於臨界點，表明製造業生產延續擴張態勢，增速略有加快。



新訂單指數為49.6%，按月降0.1個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業產品訂貨量有所減少。



原材料庫存指數為48.1%，按月回升1.0個百分點，仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量有所下降，但降幅收窄。



該局指，調查結果反映近期企業原材料採購成本壓力有所緩解，人民幣匯率波動影響也有所減輕。



另外，1月官方非製造業PMI報54.7，連續2個月上升，市場預期為53.8，前值為53.8。其中，服務業商務活動指數為53.6%，按月上升1.3個百分點，增速加快。



從行業大類看，批發業、鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指數位於57.0%以上較高景氣區間，表現較為活躍。



但資本市場服務、房地產業等行業位於收縮區間，業務總量繼續減少。建築業商務活動指數為60.9%，按月回落1.7個百分點，建築業生產增速放緩。



1月官方綜合溫和上漲至53.2，超過去年4季度高點；前值報52.6。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm