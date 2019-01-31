恒指逼近二萬八　騰訊高見351　地產股做好

聯儲局放鴿及A股做好下，恒指升逾300點，逼近二萬八關。國企指數升過百點，重上萬一關，主板成交500億港元。



騰訊曾升2%，至351元5個月高位，暫維持1.5%升幅。中國平安及友邦保險升2.3%及1.8%合力撐市；建設銀行升1.4%；香港交易所升1.3%；滙豐控股及中國移動升0.9%及0.5%。



美國加息步伐可能「煞停」，利好地產股。領展升2%再創新高；九龍倉置業升近2%；新世界發局升1.3%；信和置業及新鴻基地產升0.7%及0.4%。



昨日炒上的內房股有餘力，碧桂園再漲逾2%；華潤置地、中國海外、萬科及中國恒大升逾1%。融創中國連升6日，再飆逾4%。





【09:21】騰訊直逼350 領展又新高

聯儲局刪除「進一步逐漸加息」措辭，美股大升，港股高開199點或0.72%，恒生指數報27,842點；國企指數高開79點或0.73%，報10,977點。



騰訊高開1.6%報349.8港元，創5個月高位，貢獻恒指46點。



其他重磅股隨大市向上，中國平安高開1.4%；友邦保險及建設銀行高開0.6%；滙豐控股高開0.5%。



手機設備股做好，舜宇光學及瑞聲科技高開3.5%及2.7%，是表現最佳兩隻藍籌。



領展高開1%，創86元新高。其他地產股個別發展，剛公布業績的恒隆地產高開2.4%；新鴻基地產高開0.9%；長實逆市低開1.4%，是表現最差藍籌；恒基地產低開0.3%。



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