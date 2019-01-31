A股快報：滬指2600點得復失　金融股升近2%

A股半日做好，其中滬綜指曾高見2,606點，最終收升16點或0.63%，報2,591點，2,600點得而復失；深成指亦升33點或0.44%，至7,503點；滬深300升32點或1.01%，至3,200點；創業板指數升3點或0.28%，報1,234點。



板塊方面，金融股領升1.8%，釀酒股升0.6%，水泥股升0.2%，地產股靠穩；而船舶製造股跌1%，造紙股跌1.4%，次新股領挫3.6%。





【10:49】A股快報：滬指重上2600 業績「爆雷股」續挫

滬深股市愈升愈有，滬綜指重上2,600點關，升27點或1%，報2,602點；深成指亦升71點或0.96%，至7,542點；滬深300升41點或1.3%，至3,210點；創業板指數升10點或0.8%，報1,241點。



板塊方面，金融股升幅擴大至1.9%，地產及水泥股齊升0.6%；而鋼鐵股跌0.5%，次新股跌1.1%。



業績「爆雷股」續挫，預虧最多78億元人民幣(下同)的天神娛樂跌停板。聯建光電、飛利信、宏達股份、大晟文化及華業資本等均跌停。



樂視網升3%。公司預期2018年淨虧損6.08億至6.13億元，全年經營性虧損約25億元以上。





【09:25】A股快報：兩市高開 海航跌1%

內地股市向好，滬綜指高開5點或0.22%，報2,581點；深成指高開15點或0.21%，至7,485點；滬深300高開14點或0.45%，至3,182點；創業板指數高開0.1點或0.01%，報1,231點。



板塊方面，金融股升0.4%，釀酒股升0.2%，飛機製造股升0.1%；而船舶製造股跌0.6%，造紙股跌1%。



海南航空控股(600221.SH)低開1%。公司預期2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為5億至淨利潤5億元，按年跌50%以上，或出現虧損。



藥明康德預計2018年度淨利潤按年增70%至86%，股價高開1.3%。



白雲山低開逾3%。公司預期2018年度純利按年增58%至89%。



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