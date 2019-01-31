【即市分析】藍燈籠變領頭羊　中移強勢有因！

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期5G概念愈炒愈熱，就連過往被視為「藍燈籠」的中國移動(00941)，亦變身成為升市領頭羊，股價由月初低位72.9元，反覆升至昨日(30日)高位見82.55元，期內累積升幅達13.2%，跑贏同期恒指約11%升幅。至於中國電信(00728)及中國聯通(00762)亦分別累升13.7%及12.7%。



5G網絡預期可於2020年正式商用，屆時可望帶動中資電訊股估值水漲船高，但初期或需為5G發展需作出龐大投資，短線對盈利表現造成一定壓力。不過，現時5G概念炙手可熱，中移作為電訊股龍頭，股價持續落後大市，估值具提升空間，加上環球市場波動，資金追入具防守力的中資電訊股，使得在本輪反彈市中，中移得以擺脫「藍燈籠」之名，股價更持續跑贏大市。



近期亦有多間大行唱好該股，其中麥格理指對中國5G發展持正面看法，其中將中移列為行業首選之一，目標價睇85元，主要由於因公司坐擁充裕現金、股息回報達4厘及提供防守性。德銀日前亦將中移列為電訊股首選，因其估值吸引兼派息或有驚喜，予其「買入」評級及目標價104元。



該股自去年7月中旬以來呈一浪高於一浪之勢向上，現價已再逼近52周高位82.95元。雖然內地發展5G之路仍充滿變數，但由近期華為事件的取向所見，中國爭奪5G話語權決心未變，電訊運營商身負「國家重任」，未來有望得到國策眷顧，中移股價有望再上一層樓，目標價可上移至90元關，78元支持不宜有失。

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