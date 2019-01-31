美日貿易談判︰日本暗示反對納入貨幣條款

日本財務省國際事務副大臣淺川雅嗣暗示，日本會反對將貨幣條款納入可能與美國達成的任何貿易協議之中。



美國在其公布的美日貿易談判目標中表示，將尋求確保日本避免操控匯率、以獲得不公平的競爭優勢，或阻礙有效的國際收支調整。



淺川雅嗣在接受外電訪問時表示，「這感覺不太對」；G20協議允許日本在匯率極端波動的情況下干預外匯市場。「問題在於它將如何納入貿易協議，以及是否會將其納入」。



淺川雅嗣為日本戰後在職時間最長的外匯事務主管。



另外，美日貿易談判目標中，從美國的角度來看，削減日本汽車出口的順差以及更好地進入日本農業市場可能是更重要的優先事項。



美國和日本的貿易談判原定於1月進行，日本媒體上周報道，由於中美貿易戰及美國政府停擺影響，美日貿易談判可能推遲至4月或以後才展開。



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