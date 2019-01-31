差估署：12月私宅售價指數連跌5個月

香港住宅樓價續跌。差餉物業估價署最新數據顯示，去年12月私人住宅售價指數報358.4點，按月再跌2.39%，連挫5個月，累挫約9.2%。



2018年全年計，私人住宅售價指數升1.61%，漲幅較2017年低13.1個百分點，為過去10年升市期間，升幅最細的一年。



截至去年12月，實用面積1,075方呎及以下中小型住宅的售價指數報361點，按年仍錄約1.8%升幅，優於大市。不過，實用面積1,075方呎以上大型住宅單位全年倒跌，該類單位售價指數報308.1點，按年下調約1.4%



至於私人住宅租金方面，去年12月租金指數報193.3點，按月跌1.27%，已連跌兩個月。2018年全年仍增長約3.09%，較2017年約8%升幅低約4.9個百分點。



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