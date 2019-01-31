港股格局：耀才許繹彬料恒指升勢未盡

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在狗年風高浪急，靈犬震散中港美投資者的心及財富，連外匯基金都「老貓燒鬚」尾季勁蝕，一月市況柳暗花明，向連升第五周進發，大市持續向好，中美貿易戰的「蜜月期」可謂居功至偉，加上美國提早結束縮表及維持低息取向，均有助股市保持強勢。



中國國務院副總理劉鶴目前已身在華盛頓，與美方代表團展開新一輪談判，希望化解知識產權行爲、工業補貼和市場准入等方面的深度分歧。



他指，現時市場蔓延著「最壞情况已過」的氛圍，隨着阿爺去槓桿化結束，又減稅降費，一旦中美達成貿易協議，春節後中港股市可望步入反覆上升周期。但不可否認的是，內地經濟寒流已經悄然而至，日前，中國發改委等十部委罕見地發布關於進一步優化供給推動消費平穩增長、促進形成強大國內市場的實施方案，簡單而言，就是十個部門聯手力谷消費，其中汽車、家電、農村更成為重中之重。



大市近期藉著諸如此類的消息，借勢輪流炒熱5G、家電、汽車等板塊，受惠於北京早前發布的《北京市5G產業發展行動方案(2019年-2022年)》，令5G概念旋即炙手可熱。市場不同時期經常出現不同的熱捧概念，像生物科技、電競及灣區概念等等，但往往很多經不起時間的考驗已消聲匿跡。



先了解、後投資，不要輕易相信道聽途說的所謂消息與概念，切切實實看年報、財務報表、分析行業前景才是投資的唯一法門。



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