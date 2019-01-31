港股格局：郭家耀料有力挑戰28500

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀表示，聯儲局放鴿，市場對將來維持低利率環境信心加大，至於中美貿易談判雖未有太大進展，但見到資金追捧科網股及中資金融股，相信恒指有力挑戰28,500點，下方支持位為27,200點。



至於啟德商業地流標，他對樓市看法未太差，政府底價雖然與地產商出價有落差，但發展商仍未至於看淡前景，不願意出價。他指出，低利率環境以及租務市場穩定，對本地地產股有利，加上估值不貴，料股價仍有上升空間。



另外，Facebook第4季業績遠超預期，能刺激騰訊控股(00700)股價，但市場最關注仍是遊戲業務復甦情況，以及其他業務收入能否提升，減少對手遊業務依賴。若能做到的話，股價仍有上升空間，可上試去年7月、8月高位，即大約360至375港元水平。



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