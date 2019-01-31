高通今年上半年推5G手機　與華為就專利授權達短期協議

外電報道，美國高通在財報電話會議上表示，預計2019年上半年將有5G手機推出；且「幾乎所有」5G智能手機都將使用該公司的技術，在歐盟、日本、澳洲和中國將有更多5G啟動。



高通並宣布，與華為就專利和授權問題達成短期授權協議，有效期至今年第2季度。公司CFO George Davis表示，華為每個季度將向高通支付1.5億美元。此前華為仍就授權條款與高通對抗；如今短期內蘋果公司是唯一專利授權費反對方，兩公司並將於3月和4月就專利和授權問題對簿公堂。



高通CEO Steve Mollenkopf表示，對有關訴訟很有信心；又預計，在關鍵問題上，今年將通過和解或訴訟與蘋果公司達成協議。



高通最新公布第1財季調整後營收48.2億美元，按年降20%，分析師預期49.0億美元；期內，晶片交貨量1.86億。



公司預計，第2財季營收44至52億美元，分析師預期48.3億美元；期內晶片業務預計將下降至1.5-1.7億。





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