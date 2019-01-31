【高盛推介】跟蹤恒指牛熊沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：聯儲局宣布維持息率不變，及考慮停止縮減資產負債表。美股三大指數收升，皆創一個半月高位。



恒指昨日(30日)反彈111點，今早跟隨外圍繼升，最高見27,908點，繼本周一後再破3個月高位。



投資者如計劃部署牛證，因現時最貼價的該批牛證的街貨量較高，故可留意收回價稍遠一點，與現價有約700點差距的恒指牛(64767)，為低街貨的貼價牛證選擇之一。以及可留意今日新上市的恒指牛(65589)，為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。



恒指牛(64767)收回價27,138點，行使價27,038點，換股比率10,000，槓桿比率40.4倍。



恒指牛(65589)收回價27,045點，行使價26,945點，換股比率10,000，槓桿比率36.2倍。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊(63092)，收回價與現價有約300點差距。以及可留意收回價稍遠，在28,250至28,350點附近的恒指熊(61177)及恒指熊(63108)，皆為相近或相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



恒指熊(63092)收回價28,128點，行使價28,228點，換股比率10,000，槓桿比率64.7倍。



恒指熊(61177)收回價28,228點，行使價28,328點，換股比率10,000，槓桿比率50.6倍。



恒指熊(63108)收回價28,328點，行使價28,428點，換股比率10,000，槓桿比率43.5倍。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約5.6%，年期約2個月的恒指沽(15764)，為行使價26,000至27,800點間、1個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



以及可留意價外幅度約3.5%，年期約3個月的恒指沽(22161)，為貼價、類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。



恒指沽(15764)行使價26,268點，2019年03月28日到期，實際槓桿20.2倍。



恒指沽(22161)行使價26,868點，2019年04月29日到期，實際槓桿14.7倍。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(64767)收回價27,138點，行使價27,038點，槓桿比率40.4倍。



恒指牛(65589)收回價27,045點，行使價26,945點，槓桿比率36.2倍。



恒指牛(63977)收回價27,090點，行使價26,990點，槓桿比率38.7倍。



恒指熊(63092)收回價28,128點，行使價28,228點，槓桿比率64.7倍。



恒指熊(61177)收回價28,228點，行使價28,328點，槓桿比率50.6倍。



恒指熊(63108)收回價28,328點，行使價28,428點，槓桿比率43.5倍。



恒指沽(15764)行使價26,268點，到期日2019年03月28日，實際槓桿20.2倍。



恒指沽(22161)行使價26,868點，到期日2019年04月29日，實際槓桿14.7倍。



恒指沽(28769)行使價25,768點，到期日2019年03月28日，實際槓桿21.3倍。



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