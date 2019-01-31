【即市分析】美難加息　吼本地地產股

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但就明確改變加息路徑，並將更早完成「縮表」，一眾息口敏感股自當乘勢再起，本地地產股昨日(周三)已偷步炒上，今日板塊普遍維持升勢，值得望多兩眼。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



從基本面睇，必須先注意番息口前景，因為對地產股影響最大。聯儲局在今次的政策前瞻指引中，刪除「進一步逐漸加息」措辭，強調加息要有「耐性」，並暗示靈活對待縮表路徑，凡此種種不單令市場預期未來加息速度將會減慢，且從聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局2020年底之前降息概率接近50%，即係資金隨時調轉頭「炒減息」，咁試問早前受累加息壓力的本地地產股，又豈不會進一步反彈？



雖然，差餉物業估價署最新數據顯示，去年12月私人住宅售價指數報按月再跌2.3%，連挫5個月，累挫約9.2%，睇落數據唔多靚仔。不過，數據是過去的事實，資金炒的卻是「未來」！



部分大行對本地樓市亦唔見太悲觀，好似里昂報告就認為，香港樓價近期調整，惟相信樓市調整不會持續太久，且預期本地住宅樓價於未來一兩個月見底後將反彈15%，另當實體樓市轉好，地產股亦會跑贏大市。



當然，政府早前明言無意「減辣」，對樓市反彈帶來阻力，惟市場早已將此因素放在樓價內，故對樓市升跌影響相對較細。



策略上，新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及長實地產(01113)等幾隻熱門本地地產股即市股價分別升0.2至1.3%不等，技術走勢偏好，大家不妨揀隻心水股份順勢上車，博發個新年財！



聯儲局維持美息不變

https://bit.ly/2Rt2x4G



加息決定取決於數據

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