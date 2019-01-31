【專家樓評】陳永傑：買樓仍是穩陣投資

去年投資市場風高浪急，無論股市樓市都是坐過山車。樓市的表現比較其他市場平穩，仍然是將來的理想投資對象。



過去一年，以港股恒生指數為例，去年跌幅13%，其實並非這麼簡單。高低位波幅相差多達26%，大大多過去年全年跌幅，肯定是一架超級過山車。去年本港住宅樓市波幅亦不小，最後仍有4%升幅，表現好過股市。



買樓能夠解決市民的居住問題，具有居住及投資作用，是一物二用，又可作長線投資。所以，現今不少業主都是幾十年的長線投資者，得到的回報非常豐厚。雖然很多人都預料今年樓市會下跌，但如果抱着長線投資，又不想像股票那麼波動，買樓還是比較適合穩陣派投資者。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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