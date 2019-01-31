【瑞通推介】港股高走　嚴選恒指購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，並刪除「進一步逐漸加息」的措辭，強調加息要有耐性，以及準備在必要時調整資產負債表正常化的進程。



道指隔晚高開高走，最多曾升529點，收報25,014點，升434點或1.77%。港股連日向好，恒指今早升逾200點，重上27,800點，創年內高位，後市或可上試28,000點阻力。



內房股昨日(30日)顯著跑贏大市，利好因素包括成都推新政策，公積金貸款可支持繳存職工家庭購買首套自住房或第二套改善居住條件自住房；有券商預期大部分內房股去年業績強勁；人民幣兌美元中間價再創逾半年高；以及多個省份的政府工作報告提出房地產調控以穩為主，市場料「一城一策」下，樓市調控靈活性增強。



中國海外昨創去年3月以來高，今早股份升勢持續，保持在29港元之上爭持，升幅逾1%。上望挑戰30元關口，支持參考10天線(27.8元)。昨日其好倉錄約8萬元淨流入，淡倉同日錄逾30萬元淨流入。



另一內房股碧桂園上日升4.9%，為升幅最大藍籌，而上日的成交量比之前一日大增達2.26倍，價量齊升。碧桂園今日續升超過1%，曾經升穿11元水平，見近4個月高位，最近6個交易日，碧桂園股價累升15%。昨日其好倉淨流出近350萬元，其淡倉則淨流入近170萬元。



昨日大部分時間跑輸大市的騰訊，收市倒升0.5%，今早升逾1%，一度重上350元關口，創5個月高位。好倉昨日淨流入超過2,600萬元，另有逾780萬元淨流出其淡倉。



美國聯儲局如預期維持利率不變，市場預期今年美國未必加息，或為香港樓市帶來支撐。另外，地政總署昨公布，啟德跑道區首幅商業地因地價標金未達底價而流標。新地昨盤中高見132.2元，創近一年高，今早續於132元附近爭持，連升3個交易日。股份月內升逾18%，14日RSI升至75水平，主要平均線亦走勢向上，10天線約126.2元為重要支持。昨日新地好倉和淡倉均見資金淨流入，金額分別約197萬元和141萬元。



人行早前宣布創設央行票據互換工具，又鼓勵銀行發行永續債，被市場視為對內銀有利。



建設銀行昨以全日高位6.94元收市，續創約4個月高位，並已連升6個交易日，14日RSI升越70，進入超買水平；股份今早繼續向好，逼近7元心理關口。



招商銀行今早為升幅最大的內銀股，升逾2%，迫近12月底高位34.2元。



英國國會通過部分脫歐修訂協議，支持重新談判。脫歐發展或對英資銀行股價有影響。



滙豐控股昨走勢靠穩，一度升見66.5元創近兩個月高。20天線升穿50天線形成技術上利好的黃金交叉訊號；今早續創近期高位，逼近67元。逾100萬元於昨日淨流出其好倉，同日錄逾30萬元淨流入淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購(24769)行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。



恒指輕微價外、中短期沽(14724)行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿12.4倍。



騰訊輕微價外、中短期購(16834)行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.3倍。



騰訊輕微價外、中短期沽(16460)行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6.8倍。



中海外輕微價外、長期購(20657)行使價31.88元，2019年11月到期，實際槓桿4.7倍。



碧桂園輕微價外、短期購(24861)行使價12元，2019年4月到期，實際槓桿6.4倍。



新地價內、中短期購(19516)行使價130.8元，2019年7月到期，實際槓桿7.4倍。



新地價外、中短期沽(19552)行使價110.8元，2019年7月到期，實際槓桿8.6倍。



建行輕微價外、中短期購(13337)行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿10.9倍。



建行輕微價外、中年期沽(24569)行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿6.2倍。



招行輕微價外、中短期購(15408)行使價38.93元，2019年6月到期，實際槓桿6.9倍。



滙豐貼價、中短期購(14420)行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿12倍。



滙豐貼價、中短期沽(28628)行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿10.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63051)收回價26,810點，槓桿比率24倍。



恒指N類熊證(61099)收回價及行使價28,500點，槓桿比率34.9倍。



騰訊牛證(62524)收回價320.1元，槓桿比率10.2倍。



騰訊熊證(63067)收回價369.9元，槓桿比率13.4倍。



滙豐牛證(60397)收回價63.1元，槓桿比率17.6倍。



滙豐熊證(61464)收回價68.9元，槓桿比率13.4倍。



碧桂園牛證(62282)收回價8.31元，槓桿比率3.6倍。



建行牛證(61910)收回價6.28元，槓桿比率8.5倍。



建行熊證(63090)收回價7.36元，槓桿比率11倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

