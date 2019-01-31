差估署：中小型單位跑贏　大單位全年倒跌

差餉物業估價署最新數據顯示，截至去年12月，實用面積1,075方呎及以下中小型住宅的售價指數報361點，按年仍錄約1.77%升幅，優於大市。不過，實用面積1,075方呎以上大型住宅單位全年倒跌，該類單位售價指數報308.1點，按年下調約1.43%。



過去一年，各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價以新界區升幅最少。該區截至去年12月呎價約12,054元，按月跌約1.4%，按年僅升約0.4%。以實用面積430方呎單位計算，該月平均售價約518萬元，較2017年同期只高出約2萬元。



九龍區細單位按年升幅亦細。該區上月平均每方呎售價約13,119元，按月升約3.49%，按年只升約1.9%。該類單位平均售價約564萬元，按年僅高約11萬。



至於港島區同類單位上月平均呎價約16,040元，按月跌約1.48%，按年仍有約4.9%升幅。平均售價約689萬元，按年高約32萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

