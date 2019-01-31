【即市分析】騰訊好友下一目標睇...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地近日已下發第4批及第5批遊戲版號，騰訊控股(00700)兩次均榜上有名，消息帶動其股價持續向上，即市高見351元的近半年高位，現仍升1.3%報349元。



近期多間大行就此發表報告唱好，滙豐證券指現時的監管問題已暫時解決，騰訊的基本面仍然穩健，相信公司的持續性增長、長期貨幣化策略、及活躍的生態系統，將帶動盈利持續增長，故首予其目標價400元，評級為「買入」。而摩根大通、摩根士丹利及野村亦分別認為騰訊獲內地恢復批遊戲版號，對其構成正面影響。



騰訊近兩次均獲得遊戲版號，市場預期內地審批遊戲進度或會逐步加快，料對其股價有一定支持。該股即市曾升穿350元關現突破，由於港股通今日起暫停，缺乏「北水」資金流影響，或有利好友進一步挾高，短線有機會向上日熊證重貨區約350元至354.99元水平進發，支持位則在340元水平。

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