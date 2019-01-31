【專家樓評】陳坤興：新盤旺　帶動二手樓回暖

近日無論股市、樓市均有回暖迹象。隨着中美貿易談判持續有進展，恒指亦已重回27,000點以上的水平；同時間新盤市場亦明顯轉趨熱鬧，多個新盤陸續登場﹐本月一手推盤量亦顯著回升。



Q房網香港數據研究中心的統計，本月至今推出的多個新盤，合共為市場提供高達2,554個新盤單位，較上月推盤量還要多，創下自去年10月以來的3個月新高。



一手推盤量增加的同時，發展商定價策略亦明顯較以往審慎，低價推盤吸引下，估計本月整體新盤銷售料可逼近2,000伙水平，再創自去年中以來的7個月新高。



筆者認為，隨着新盤市場轉趨熱鬧，刺激部分新盤向隅客轉投二手市場，市民搵樓意慾明顯提高，令整體二手市場亦跟隨一手市場回暖。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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