耀才證券：恒指年底有望見三萬點　提防3月現波動

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬於股東會後表示，縱然去年市況不佳，集團今年計劃再提升客戶服務質素及升級交易系統，透露每年均投放逾千萬元升級與維修電子交易系統。



他指出，現時政治市難以捉摸，市況相當反常，以往通常是年尾市旺、農曆新年前淡靜；現時恒指回升是由於基金經理粉飾櫥窗。



他樂觀預期，若美方貿易戰言論較為溫和，配合內地持續放水，恒指年底或有望見29,000至30,000點。但相信3月可能再出現波動，呼籲投資者目前以保守及短線為主。而第2季末或第3季恒指有機會下試去年10月低位。



對於港交易擬縮短新股T+5定價機制，他認為香港金融機制健全，縮短屬正常。然而，旺市時投資者才會理會新股，因此各地推出任何新措施，也不及市況淡靜對新股市場構成的影響。



集團並向員工派發最多22個月年終花紅，涉及近4,000萬港元。當中逾20%員工約58人獲派4至22個月花紅，近70%員工獲發近3個月花紅。



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