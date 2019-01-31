人民幣Hibor：隔夜息跌至1.34厘 CNY高見6.69
2019年01月31日 11:40
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.34厘水平，1星期至2個月拆息為2至2.82厘，3至12個月拆息報3.04至3.59厘。
31/1/2019
隔夜 1.34333厘
1星期 2.00433厘
2星期 2.21600厘
1個月 2.55867厘
2個月 2.82600厘
3個月 3.04500厘
6個月 3.32133厘
12個月 3.59433厘
30/1/2019
隔夜 1.47233厘
1星期 1.91933厘
2星期 2.13200厘
1個月 2.58633厘
2個月 2.84300厘
3個月 3.04667厘
6個月 3.35400厘
12個月 3.60433厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7026，回落至6.7213，最新報6.7139；在岸人民幣(CNY)則由6.7123，漲至6.6920，最新報6.7036。
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