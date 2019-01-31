人民幣Hibor：隔夜息跌至1.34厘　CNY高見6.69

2019年01月31日 11:40
  • 東網電視
    更多新聞短片

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.34厘水平，1星期至2個月拆息為2至2.82厘，3至12個月拆息報3.04至3.59厘。

    31/1/2019
    隔夜 1.34333厘
    1星期 2.00433厘
    2星期 2.21600厘
    1個月 2.55867厘
    2個月 2.82600厘
    3個月 3.04500厘
    6個月 3.32133厘
    12個月 3.59433厘

    30/1/2019
    隔夜 1.47233厘
    1星期 1.91933厘
    2星期 2.13200厘
    1個月 2.58633厘
    2個月 2.84300厘
    3個月 3.04667厘
    6個月 3.35400厘
    12個月 3.60433厘

    人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7026，回落至6.7213，最新報6.7139；在岸人民幣(CNY)則由6.7123，漲至6.6920，最新報6.7036。

    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm