人民幣Hibor：隔夜息跌至1.34厘　CNY高見6.69

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.34厘水平，1星期至2個月拆息為2至2.82厘，3至12個月拆息報3.04至3.59厘。



31/1/2019

隔夜 1.34333厘

1星期 2.00433厘

2星期 2.21600厘

1個月 2.55867厘

2個月 2.82600厘

3個月 3.04500厘

6個月 3.32133厘

12個月 3.59433厘



30/1/2019

隔夜 1.47233厘

1星期 1.91933厘

2星期 2.13200厘

1個月 2.58633厘

2個月 2.84300厘

3個月 3.04667厘

6個月 3.35400厘

12個月 3.60433厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7026，回落至6.7213，最新報6.7139；在岸人民幣(CNY)則由6.7123，漲至6.6920，最新報6.7036。



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