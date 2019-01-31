【午市重點睇】歐元升穿1.15　布油升穿62美元

●聯儲局「放鴿」，美匯指數續低企95.2水平，圓匯企108.9，歐元升穿1.15水平，英鎊企穩1.31。港匯報7.844，人民幣續強勢，在岸及離岸價分別高見6.6920及6.7026。金價由高位1,322美元回至1,319美元；油價上揚，布油升穿62美元水平，至62.2美元水平，紐油升上54.5美元水平。道指期貨靠穩。



●恒生指數半日升334點，報27,977點；中資金融股大漲，領展續創歷史新高。http://bit.ly/2GcnK0H



-海南航空控股發盈警。http://bit.ly/2MHjCHf

-馬鋼發全年盈喜。http://bit.ly/2G3sJSf

-維達去年多賺4%，末期息14仙。http://bit.ly/2HJFWRE

-南岸集團一度急挫近8%。

-港股格局：耀才許繹彬料恒指升勢未盡。http://bit.ly/2Ux1h2m



●【即市分析】

-美難加息，吼本地地產股。http://bit.ly/2CXA7ub

-藍燈籠變領頭羊，中移強勢有因！http://bit.ly/2RsCmuT

-收爐氣氛漸濃，減磅等過年？http://bit.ly/2DIMlID

-越秀房託動力夠。http://bit.ly/2BaSn32



●A股快報：滬指2600點得復失，金融股升近2%。https://bit.ly/2DLCS3A



●亞洲股市：日股中段升約200點。http://bit.ly/2DLqVee



●中國1月官方製造業PMI仍處盛衰線之下，服務業增速加快。http://bit.ly/2WvLKl9



●人民幣速遞：中間價飆318點，CNH企6.70。http://bit.ly/2TjRjAV



●人行公開市場淨投放500億人民幣。



●差估署：12月私宅售價指數連跌5個月。http://bit.ly/2RpjBIx



●日央行會議紀錄︰通脹前景依舊高度不確定。http://bit.ly/2TiS8tU



●日央行雨宮正佳︰國際貿易問題對日本經濟產生較大影響。http://bit.ly/2DM9N8d



●日本去年12月工業產出按年大跌1.9%。http://bit.ly/2RVtC5z



●美日貿易談判︰日本暗示反對納入貨幣條款。http://bit.ly/2sZEv7e



●三星電子上季淨利潤8.5萬億韓圜，倒退近30%。http://bit.ly/2DJUTzb



●Tesla上季每股收益遜預期，客戶訂金大跌。http://bit.ly/2HHCcAa



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