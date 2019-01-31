【M18推薦】滙控走勢向好　小注Call一轉

東方產經專欄作家Handsome哥：美國聯儲局放鴿，港股今早(31日)升勢強勁，將於下月派成績表的重磅股滙豐控股(00005)，股價亦跟隨做好，現升0.7%報66.8元，為逾一個月來最高。



大行里昂發表報告，認為國際銀行股於去年第4季面對收入壓力，預期滙控第4季稅前溢利按年增長87%，惟按季倒退27%，並相信公司將於第4季公布20億美元回購計劃。該行將其今、明兩年每股盈利預測降2%至3%，目標價亦由89元下調至87元，惟仍維持「買入」評級。



該股月初由63元水平拾級而上，20日線剛升穿50日線現黃金交叉，10日線亦有勢上破100日線，技術走勢好轉。不過，滙控中長線宏觀經濟及英國脫歐的不確定性，因此只宜作小注短線跟進，滙豐高盛購(11303)，行使價68.48元，實際槓桿27倍，今年3月到期。

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