樓價UPDATES：業主趕過年前沽貨　多個屋苑交投旺

臨近歲晚，部分業主為趕及過年前沽貨，願意減價求客，帶動近期多個屋苑交投轉旺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●農曆新年前，太古城交投轉活，1月暫錄18宗買賣，過去一星期更連錄6宗成交。其中寶安閣低層B室，實用面積714方呎，三房間隔，去年9月叫價1,400萬港元，近日減至1,250萬元易手，實用呎價17,507元。單位11年間升值119%。



●北角明暉大廈A座連天台戶，實用面積165方呎，開放式間隔，以388萬元易手，實用呎價23,515元。原業主持貨4年沽出，帳面獲利38萬元。



●鰂魚涌康怡花園K座低層13室，實用面積555方呎，兩房間隔，叫價1,020萬元，放盤約1個月，最終累減92萬元，最終以928萬元易手，實用呎價16,721元。原業主持貨14年沽出，帳面獲利599萬元。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天5座低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，開價870萬元，新近減至850萬元獲買家承接，實用呎價16,932元。原業主持貨逾14年轉手，升值逾1.6倍。



●西南九龍御金‧國峯2座中層B室，實用面積927方呎，三房連主人套房間隔，2,280萬元獲買家承接，實用呎價24,595元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利535.6萬元。



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新界區

●沙田第一城本月暫錄約37宗成交，交投轉旺。新錄得成交為46座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，日前以488萬元沽出，實用呎價16,053元。單位9年間升值約1.8倍。



●沙田蔚景園2座中層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，以658萬元易手，實用呎價14,336元。原業主持貨6年沽出，帳面獲利193萬元。



●粉嶺逸峯2座中層C室，實用面積約476方呎，三房一套間隔，零議價以630萬元易手，實用呎價約13,235元。原業主持貨約6年沽出，帳面獲利約205.9萬元。



●粉嶺花都廣場本月暫錄約4宗成交，當中2座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，開盤叫490萬元，新近以475萬元獲承接，累減約15萬元，實用呎價12,838元。原業主1997年以約248萬元購入上址，是次沽出帳面獲利227萬元。



●天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約36宗租務成交，平均實用呎租22.5元，較去年11月低位回升1.4%。新成交為景湖居10座高層H室，實用面積547方呎，三房間隔，日前以每月1.25萬元租出，實用呎租約22.9元。



●元朗譽88的1座低層B室，實用面積644方呎，三房間隔，放盤叫760萬元，日前以730萬元易手，呎價11,335元。原業主一手購入單位，持貨近6年沽出，帳面獲利164.5萬元。



●火炭御龍山3座高層C室，實用面積689方呎，三房連主人套房間隔，開價約1,250萬元，日前以1,195萬元易手，實用呎價17,344元。單位8年間升值約66%。



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