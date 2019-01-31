維達：今年無計劃加價　原材料價格續處高位

維達國際(03331)公布2018年度業績，期內毛利率按年下降1.6個百分點至28.1%。行政總裁麥燾透露，若期內沒有加價兩次及調整產品組合，對毛利率的負面影響將達到6至7個百分點。



他指出，去年大部分時間原材料木漿成本都高企，雖然價格於去年末季因需求減少而有所下降，但未見今年有持續回落迹象，預期原材料價格未來仍會維持高位。



麥續稱，未來集中發展Vinda Deluxe等高端產品，並持續調整產品組合，相信毛利率今年可有所改善。今年未有計劃再調整價格，以免與同行競爭產品價差太大。



財務總裁譚奕怡指出，去年度集團匯兌虧損達8,050萬元，較2017年的5,740萬元有所增加，主要由於木漿採購以美元結算，惟虧損額對期內總採購額比例實際少於0.2%，加上多以美元期貨支付，認為影響不大。她又強調，目前未使用貸款金額仍有數十億元，沒有融資壓力。



維達去年與內房中國奧園(03883)達成合作協議，主席李朝陽透露，內地家居護老是重要市場，雙方合作後可在奧園旗下社區推廣老人護理產品。此外，奧園旗下電商平台奧買家也是另一銷售渠道。



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