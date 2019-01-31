樓價前景：代理料首季樓價微跌　豬年樓市樂觀

美國利率維持不變，以及放慢縮表步伐，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，對樓市屬正面消息。他指，自去年底中美貿易戰暫時緩和，樓市氣氛已略為好轉。買家近日入市信心明顯增強，市場氣氛轉好，交投暢旺。



他估計，本月一手成交已錄約1,900餘宗，預計本月二手成交亦可錄約3,000宗，按月增長約30%，相信樓市小陽春局面可延續至2至3月。



至於差餉物業估價署公布，去年12月私人住宅售價指數按月跌2.39%，跌幅較11月收窄，是連續第5個月下跌，他預期，該指數下月仍會錄得跌幅，累計跌幅相信可達雙位數字，但屬正常調整。



他預測，香港樓市今年首季樓價會微跌，由一手新盤帶動量升價跌，相信各大新盤於農曆新年過後會蜂擁而出，而且定價克制，第1季樓價屬整固階段，但市民普遍鍾情買樓保值，預計樓價跌幅輕微，對豬年樓市抱樂觀態度。



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