【高盛推介】騰訊重上350元　購沽證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(30日)低開高走，收升約0.5%；今早續升，早段一度升至351元，突破5個月高位。國家新聞出版廣電總局公布第五批獲發版號遊戲名單，當中騰訊再有一款遊戲列在名單上。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金較傾向部署認沽證，過去4個交易日共錄得約3,780萬港元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。認購證於過去2個交易日亦共錄得約2,560萬元資金流入。



港股通(滬)方面，則見近期騰訊獲北水日買日賣，當中本周二(29日)錄得約1.75億元資金淨買入股份，昨日則錄得約3,080萬元資金淨賣出。



如投資者看淡，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的騰訊沽(22432)，為行使價320至350元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。以及可留意價外幅度約8%，年期約2個月的騰訊沽(28754)。為行使價300至350元間、1個月期以上、街貨量低於30%產品中，槓桿最高的選擇。



騰訊沽(22432)行使價324.8元，2019年06月03日到期，實際槓桿8.3倍。



騰訊沽(28754)行使價318.68元，2019年03月22日到期，實際槓桿14.0倍。



另一方面，根據近期窩輪資金需求，可見最受歡迎的認購證條款集中於370元附近行使價的產品。投資者如看好，可留意年期約2個月的騰訊購(11603)，為類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。以及可留意年期約4個月的騰訊購(16488)，為類近條款的9隻產品中，槓桿最高的選擇。



騰訊購(11603)行使價370.2元，2019年03月26日到期，實際槓桿14.8倍。



騰訊購(16488)行使價370.2元，2019年05月30日到期，實際槓桿9.3倍。



高盛騰訊認股證條款：

騰訊購(11603)行使價370.2元，到期日2019年03月26日，實際槓桿14.8倍。



騰訊購(16488)行使價370.2元，到期日2019年05月30日，實際槓桿9.3倍。



騰訊沽(22432)行使價324.8元，到期日2019年06月03日，實際槓桿8.3倍。



騰訊沽(28754)行使價318.68元，到期日2019年03月22日，實際槓桿14.0倍。



騰訊沽(16977)行使價310元，到期日2019年03月27日，實際槓桿13.8倍。



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