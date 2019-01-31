中國債券納入彭博指數　人民銀行表示歡迎

彭博正式確認，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券，將從2019年4月起被納入彭博巴克萊全球綜合指數，並將在20個月內分步完成。



被完全納入全球綜合指數後，人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日圓之後第4大計價貨幣債券。



人民銀行表示，近年中國債券市場對外開放持續擴大。截至2018年底，中國債券市場存量規模達86萬億元人民幣(下同)，其中國際投資者持債規模近1.8萬億元，按年增長46%。



此次中國債券正式納入國際主要債券指數，充分反映了國際投資者對於中國經濟的信心，也是中國金融市場對外開放取得新進展的體現，將有利於更好地滿足國際投資者對人民幣資產的配置需求。人行對此表示歡迎和支持。



下一步，人行將與有關部門繼續完善相關制度規則安排，進一步提高中國債券市場對外開放水平，為國際投資者提供更加友好、便利的投資環境。



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