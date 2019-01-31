【即市分析】江西銅業盈喜撐得起

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美國維持利率不變且明確改變加息路徑，市場預期年內加息速度進一步下降，美股抽高而美匯指數回軟，間接有利商口價格，LME期銅近期續漲，周三收升1.4%。在港上市的江西銅業(00358)剛發盈喜，料全年多賺五成，股價今早受消息刺激一度升逾半成，即市升4.6%，成交大增，值得留意。



睇番江西銅業的盈喜資料，按中國會計準則計算，預期去年淨利潤增加8.02億元人民幣或升50%，上年度經重述後賺16.06億元人民幣。業績預增主因主產品量價上漲，以及投資收益的增加等因素，睇落都幾正路。



技術走勢上，集團股價早前在9至9.5元整固一輪，今日(周四)破位而上，短期只要在成交配合下上破及企穩10元關，料上升動力進一步轉強，不妨伺機出擊，目標價11元，止蝕位9.7元。

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