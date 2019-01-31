IDC報告︰上季度iPhone出貨跌11%　華為升43%

市場調研機構IDC發布2018第4季度全球智能手機出貨量初步預估。4季度全球智能手機供應商共出貨3.76億部，按年降4.9%，連續5個季度下滑；全年出貨量14億部按年降4.1%。



4季度內，三星出貨量7,040萬部，摘得季度冠軍，按年下跌5.5%，市場佔比18.7%。蘋果公司6,840萬隨後，按年跌11.5%，市場份額18.2%。



排名第3到第5中國手機商。其中，華為出貨量6,050萬部，按年大漲43.9%，市場佔比16.1%。另外OPPO和小米分列第4第5，出貨量分別為2,920萬和2,860萬部，分別佔據全球7.8%和7.6%份額。



全年計，三星智能手機仍為冠軍，但出貨量按年跌8%。蘋果公司出貨量跌3.2%，至2.09億部。華為全年出貨量2.06億部，升33.6%，佔比14.7%；小米也有1.23億部，漲32.2%。



IDC全球移動設備追踪器副總裁Ryan Reith表示，全球智能手機市場目前正處於混亂狀態，2019年智能手機市場銷量有可能繼續下滑。







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