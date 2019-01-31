中信旗下鴨脷洲工廈申請重建住宅不獲政府支持

中信股份(00267)或有關人士持有的鴨脷洲利南道111號工廈，於2015年獲城規會許可重建兩幢商貿大樓，申請人去年剛提出作住宅規劃，擬建4幢29層高分層住宅，提供448伙。



不過，規劃署並不支持，該區規劃意向為促進商業用途及創造就業，故沒有充分理由重建作住宅。若通過會成為不良先例，也會對周邊地方帶來交通影響。預計申請明日(2月1日)難獲通過。



資料顯示，上述地盤佔地約59,612方呎，現為「其他指定用途」註明「商貿(3)」用途，擬議住用樓面約327,867方呎，平均每伙面積約732方呎，另設約29,806方呎非住用樓面作食肆用途。



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