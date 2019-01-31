【即市分析】數碼通仍有上升空間

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：數碼通電訊(00315)公布截至去年12月底止中期業績，採納新會計準則後，純利按年升1.3%至3.32億元。股價今早(31日)做好，現升1.5%報9.32元。



績後滙豐研究發表報告，認為數碼通增長前景仍然困難，主因其物聯網服務仍規模較細，目前市場上競爭激烈令收費仍持續受壓，將其目標價由9.3元升至9.6元，維持評級「持有」。而花旗則認為，數碼通中期業績表現大致符合預期，競爭減少加上漫遊收入增長均有助盈利提升及資金回籠，維持「買入」評級，惟目標價由11.5元降至10.7元，意味着現價仍有近15%的潛在升幅。



該股月初低見8.26元後見底回升，現價已收復多條平均線，且20日線剛升穿250日線現黃金交叉，14日RSI動力增強，短線若能進一步升穿100日線阻力9.5元，反彈勢頭料可持續，不妨吼位跟進。

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