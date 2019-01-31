新地長沙灣酒店地王建975間客房料過關

新鴻基地產(00016)就旗下長沙灣興華街西對出酒店用地，去年依照賣地章程要求，向城規會作出規劃申請及提交總綱發展藍圖，擬建1幢綜合酒店大樓，提供975間酒店客房。



規劃署不反對上述申請，包括交通道路及停車場、污水及消防裝置等評估均符合相關部門求要，亦對海濱長廊的東南面及廢棄碼頭部分經修訂的總體規劃表示滿意。該申請將於明日(1月31日)交由城規會審議，相信很大機會獲通過。



資料顯示，擬議的酒店大樓樓高25層，當中包括地庫及空中花園樓層，地下至2樓為零售及餐飲設施，總樓面約37.43萬方呎。酒店高度不多於主水平基準以上100米，建築物採梯級式設計，高度由長沙灣海旁往內陸方向遞增。



該幅酒店地政府於2017年批出，作價50.6億港元，是歷來最貴酒店地皮，每方呎樓面地價13,520元。



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