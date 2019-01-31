樓價UPDATES：䁱峰園880萬獲承接

二手交投增加，心急業主把握機會出貨，青衣䁱峰園套三房單位，兩日勁劈220萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●堅尼地城曉譽低層A室，實用面積約396方呎，一房套設計，早約一年半前，叫價800萬元放售，至近日獲買家議價72萬元或約9%後，最後以728萬元購入自用，實用呎價約18,384元。



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九龍區



●九龍啟德嘉匯8座高層E室，實用面積348方呎，一房間隔，剛以14,800元租出，實用呎租42.5元。



●將軍澳中心1座中層D室，兩房間隔，吸引同區上車客承接，成交價約728萬元，實用面積465方呎，折合呎價約15,656元。



●將軍澳居屋安寧花園4座高層E室，實用面積約583方呎，三房間隔，區內換樓客睇樓兩次，即場還價，叫價450萬元微減至439萬元，於未補價第二市場承接，實用呎價約7,530元。



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新界區



●青衣䁱峰園2座低層D室，實用面積780方呎，套三房間隔，附連租約，租約於2020年3月屆滿，業主於本月28日放盤，叫價1,100萬元，急於套現下，放盤兩天，急劈220萬元，即獲買家不睇樓以880萬元承接，實用呎價11,282元。



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