4日內260家A股公司「爆雷」　累虧逾2800億人民幣

內地股市近日趨穩，滬綜指盤中一度重上2,600點，1月累升3.6%；但上市公司受累商譽減值頻頻「爆雷」。據內媒報道，由本月27至30日的4日內，已有260家公司預虧超過1億元人民幣(下同)，其中87家預虧超過10億元，35家預虧超過20億元，20家預虧超過30億元。



以此計算，上述260家累計共虧損2,815億元，預虧逾10億元的87家共虧2,038億元，預虧超過20億元的35家累虧1,238億元，而預虧超過30億元的20家則累計虧損870億元。



昨晚(30日)公布盈警的公司中，共有9間虧損規模超過本身市值，當中包括天神娛樂(002354.SZ)、飛樂音響(600651.SH)及天山生物(300313.SZ)等。

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