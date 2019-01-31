二手成交：䁱峰園三房戶放盤兩天即劈220萬沽

中原地產區域營業經理陳輝麟表示，本月樓市氣氛急升，不少業主趁市況回暖沽貨套現。青衣曉峰園剛錄得一宗劈價成交，單位為2座低層D室，實用面積780方呎，三房一套間隔並附連租約，該約於2020年3月才屆滿。



業主於本月28日放盤，叫價1,100萬港元，因急於套現，僅放盤兩天便急劈220萬元，即獲買家於不睇樓之情況下以880萬元承接，折合實用呎價11,282元。上址租約屬舊約，市值租金每月約2.5萬元，按成交價計，回報約3.4厘。



原業主則於2011年2月以477萬元買入單位，現轉手帳面獲利403萬元，升值約84%。



曉峰園本月錄得3宗成交，平均實用呎價約11,600元。



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