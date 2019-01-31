歐股早段續升　德股漲近1%

歐洲股市早段續升，英國富時100指數升0.66%，報6,987點；德國DAX指數升0.98%，報11,291點；法國CAC指數重上5,000關，最新升0.78%，報5,013點。



瑞士鐘錶生產商Swatch股價急挫逾7%；公司公布2018全年經營溢利為11.5億瑞士法郎，低於市場預期的12.9億瑞士法郎。



英國酒商Diageo擬進行6.6億英鎊的股份回購計劃，股價升3.91%。



石油巨頭蜆殼2018年第4季收入按年升19%，股價漲3.6%。



時裝品牌H&M去年第4季淨利潤跌11%，遜預期，股價曾挫1%。





【16:02】聯儲局明言提早結束「縮表」，歐股主要指數開市向好，英國富時100指數升0.39%，報6,969點；德國DAX指數升0.56%，報11,243點；法國CAC指數升0.48%，報4,998點。



最新數據方面，法國1月消費物價指數(CPI)初值按年升1.2%，符預期；德國2018年12月零售銷售按年下跌2.1%，遠遜預期。



另外，市場關注稍後公布的歐元區2018年第4季度GDP初值及12月失業率。



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