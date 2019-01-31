【市後重點睇】圓匯升至108.7　道期靠穩

美匯指數低企95.2水平，圓匯升至108.7，歐元守1.15樓上，英鎊企1.31。港匯報7.846。人民幣續強，在岸及離岸價分別企6.69及6.70。金價重越1,320關，高見1,321美元。油價續強，布油續企62美元水平，紐油企54.5美元。道指期貨變動不大，暫升9點。



●市後關注點

-18:00 歐元區第4季度國內生產總值(GDP)初值、12月失業率

-21:30 美國1月26日當周首次申請失業救濟人數，加拿大11月GDP

-周五凌晨00:00 歐洲央行管委、德國央行行長魏德曼講話

-周五凌晨01:45 加拿大央行副行長威爾金斯講話

-周五凌晨05:00 美國11月國際資本凈流入

-周五凌晨美股收市後 亞馬遜發布業績



●恒生指數收市升299點或1.08%，報27,942點；全月累漲逾8%。http://bit.ly/2GcnK0H



●A股快報：滬綜指收升9點，「爆雷股」逾260間續現跌停潮。滬綜指1月累升3.6%。https://bit.ly/2DLCS3A



●亞洲股市：日股收漲逾1%，任天堂升2.5%。http://bit.ly/2DLqVee



●美聯儲放鴿，歐股開市做好。http://bit.ly/2UsJLvZ



●【即市分析】江西銅業盈喜撐得起。http://bit.ly/2Tn6XMb



●【大師午間教路】港股快將轉勢！http://bit.ly/2Bem8jw



●中國債券納入彭博指數，人行表示續完善相關制度規則安排。http://bit.ly/2TiTNjb



●全球央行去年淨購黃金651噸，再創新高。http://bit.ly/2DKsTv7

-中國去年黃金產量401噸，連續12年全球最高。http://bit.ly/2UpOGh6



●凱投宏觀警告：聯儲局恐在2020年大幅降息。http://bit.ly/2UsH919



●高通今年上半年推5G手機，與華為就專利授權達短期協議。http://bit.ly/2SmK6mM



●維達：今年無計劃加價，原材料價格續處高位。http://bit.ly/2Wwhwyv



●金管局：全球金融環境面臨變數多，提防市場波動。http://bit.ly/2HEDUCg



●滙豐銀行維持最優惠利率不變。http://bit.ly/2MGaToA



●IDC報告︰上季度iPhone出貨跌11%，華為升43%。http://bit.ly/2FZkfey



●差估署：12月私宅售價指數連跌5個月。http://bit.ly/2RpjBIx

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