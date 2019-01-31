新盤部署：英皇擬上半年開售半山摩羅廟街住宅項目

英皇國際(00163)執行董事張炳強透露，公司希望上半年開售半山摩羅廟街住宅項目，主打中小型單位，迎合了市場需求。而屯門大欖豪華洋房項目亦正積極籌備，提供8座獨立屋，實用面積約3,000至約5,000方呎，料下半年或明年初登場。



至於去年7月起開售的屯門洋房項目珀居，至今已售出7伙，套現逾7.7億元。去年亦售出位於油麻地的盛世酒店，為集團帶來約7.46億元收益。



他認為，近期新盤定價已調整最少10至15%，近日市況已見回升，但是否真正反彈尚待觀察，料第3季才較明朗。至於土地流標料陸續有來，主因政府底價與市場有差距。



投資物業方面，旗下3個重點項目即將預租，包括灣仔駱克道75至85號、屯門建發里4號及英國倫敦牛津街25至27號。上述3個物業料於2020年陸續落成。



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