負資產重現　2018年第4季錄262宗

香港金融管理局公布，2018年第4季的負資產住宅按揭貸款宗數為262宗 ，是自從2016年第4季以來再次錄得負資產個案。



去年第4季的負資產住宅按揭貸款所涉及的金額為11.89億元，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額為5,800萬元。



這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



必須注意，以上數字僅涉及銀行提供，並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，因為整體樓價已由高位平均下跌約1成，而各區屋苑跌幅有差異，部份單位跌幅已達1成半，導致少量採用9成按揭的業主，或9成以上按揭的銀行職員個案跌入負資產界線。



她預期，近期新盤帶動樓巿氣氛好轉，二手屋苑樓價在回落一成左右亦已見承接，今年第一季樓價跌幅已見放緩，因此相信2019年第一季負資產數字即使增加，增幅亦只是輕微。

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