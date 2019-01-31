【fb直播】港股二月有望延續升勢？聽黃國英點講！

美國聯儲局最新的議息聲明，市場解讀為放鴿，隔晚美股做好，港股周四(31日)跟住上，即使北水放假，大市仍能一度衝破28,000點關，收市報27,942點；全個一月計，恒指更大升2,096點，升勢可唔可以延續到二月？投資者信心已經好轉？



美國加息及縮表都可能放慢，美匯指數應聲下跌，刺激金價升至逾8個月高位，黃金會否長升長有？撈邊隻金股至筍？



對息口敏感的地產股已連升多日，持貨的投資者是否應趁好消息出貨？啟德商用地流標，加上差估署數據顯示，私人住宅售價指數連跌5個月，樓市係咪有隱憂？



金融股領漲，友邦保險(01299)表現標青，藍籌四大內銀即市發力升逾1%，因乜解究升得咁勁？



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