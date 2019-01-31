【今日破位表】金價續升　山東黃金乘勢破頂

聯儲局一如預期不加息，且立場偏鴿，刺激美股全線上漲。恒指受樂觀情緒帶動，高開199點後反覆上揚，日內曾衝高至28,010點，終收報27,942點，升299點，成交額1,131億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有15隻，股價創52周新低的股份有29隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



美匯指數近日持續偏軟，聯儲局於會後聲明撤銷進一步加息的指引，並稱會保持耐心，市場加息預期再度降温，帶動黃金進一步上漲。金礦股隨之受惠，山東黃金(01787)近日隨金價向上，今日收報20.55元，升1.4%，並創下21.1元的52周新高。



藥明康德(02359)日前發盈喜，因受惠主營業務收入和利潤持續增長，預期去年全年純利按年增長約70至86%。今日即獲資金追捧，以上市新高價80元收市，升4.4%。該股於去年12月中上市，招股價68元，若持貨至今約個半月，累積回報已逾17%。

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