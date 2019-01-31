環球醫療入股攀鋼集團旗下醫院

環球醫療(02666)公布，與攀鋼礦業約定成立一家合資公司，總投資額為10億元人民幣(下同)，將分別由融慧濟民以現金出資5.33億元；攀鋼集團以四川眾齊健康之權益出資4.62億元，由攀鋼礦業以若干資產出資440萬元。



眾齊健康為攀鋼集團總醫院攀鋼總醫院的舉辦人及攀鋼集團成都醫院攀鋼成都醫院的管理人。



合資公司成立後，將成為攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院舉辦人眾齊健康的單一股東。合資公司將為攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院的發展提供支持，並計劃在未來通過提升其學科及醫技實力，將其打造成為區域領先的醫療健康產業集團。

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