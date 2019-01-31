負資產重現：金融財俊捱過價　10多年不敢再買港樓

金融財俊、前海理財行政總裁陸東全(Simon)亦曾經經歷負資產，故10多年來均不敢再買樓，寧可選擇買內地樓。



他憶述：「大學畢業後打工，死慳死抵儲錢，搭巴士地鐵，食飯揀便宜的地方，終在1993、1994年在香港買下第一個物業。」



當年20多歲的他，用辛苦儲來的資金，加上向母親借少少錢，以幾十萬元首期買入一個當時售約200萬元的一手樓盤。這個位於粉嶺的三房單位，建築面積約800方呎。



他的物業其後升值至400萬元，便順勢在1996年賣樓，換入當時售價近600萬元的九龍塘又一村單位。他換樓後樓價還升多一年半，高峰期升至約800萬元，豈料之後接連遇上亞洲金融風暴、科網爆破、沙士肆虐，單位曾低見300萬元。



Simon指：「當年蝕入肉兼負資產，自己最喜歡旅行，也因沒有心情而幾年冇去。當時打擊都幾大！心想一個大好青年，只是換市區樓返工近一些，怎料遇上樓市大調整，何必偏偏選中我！」



幸而當時銀行沒有追收差額，加上他仍有工作，供樓利息超過10厘尚可撐得住。柳暗花明又一村，沙士後香港樓價拾級而上，到2006年Simon的物業已較買入價高數百萬元，他見鬆綁兼有錢賺，決定沽出香港物業，數年後轉投深圳樓市，開展他的內地物業投資之旅。



至今他未有再買香港樓，而是選擇在火炭以近4萬元租樓住，依靠內地樓出租所得的租金支付部分港樓租金。

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