減價奏效！iPhone內地電商銷量最多增達83%

內媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)本月上旬在內地主要電商平台減價後，對提升iPhone銷量效果明顯。



根據天貓數據顯示，自1月13日iPhone在天貓啟動減價以來，截至1月29日，半個月來iPhone銷量提升76%。而蘇寧內部消息亦表示，自1月11日該店宣布iPhone減價當天開始，蘇寧易購iPhone銷售暴增。其中，iPhone 8系列和iPhone XR最好賣。截至1月30日，蘇寧平台上整體iPhone產品的銷量增長83%。



iPhone在大中華區銷售表現不佳，成為Apple營收下跌的重要因素。Apple周三發布2019財年第一財季業績，截至去年12月底止季度，Apple營收為843億美元，按年下跌4.5%；其中，大中華區營收為131.69億美元，按年更大跌27%。



Apple CEO庫克表示，公司正在考慮在美國市場以外地區如何給iPhone進行定價，市場相信他是暗示未來新iPhone，美國以外將會減價出售。

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