負資產重現：羅家聰直言現在較九七年安全

負資產個案在消失7個季度後重現。交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰表示，暫難評估262宗負資產是否冰山一角，因為「總會有人借大咗去借財仔」，但沒有數據知道究竟涉及多少個案。



未來負資產情況會否惡化，他說，需視乎樓價會跌多少。他認為樓價升了多年，現在正是慢慢向下調整的時期，估計一年樓價下調一成。下行速度慢，原因是樓市沒有如1997年時般脆弱。銀行體系的監管和安全網亦較1997年時完善，不會觸發任何系統性風險。



他亦認為，暫時對按揭借款人都相對安全，因為有別於以往按揭供款人往往也是家庭收入的主要來源，近期可以在高位入市的人不少都有「父幹」，他們「通常另有水源，申請按揭的人負資產了，但計及全家人的財力可能無事」。

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