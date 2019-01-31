聯交所股權變動資料顯示，中國人壽(02628)於1月25日獲摩根大通增持1,157萬股，最新持股數目約4.57億股。



瑞聲科技(02018)於1月28日獲摩根大通增持851萬股，最新持股數目約1.62億股。



敏華控股(01999)於1月30日獲東方證券股份有限公司(DFZQ)增持142萬股，最新持股數目約2.68億股。



元亨燃氣(00332)於1月28日及29日獲Champion Ever Ltd合共增持11萬股，最新持股數目約29.91億股。



天立教育(01773)於1月29日獲The Core Trust Company Ltd增持358萬股，最新持股數目約1.26億股。



好孩子國際(01086)於1月29日獲Templeton Investment Counsel, LLC增持574萬股，最新持股數目8,333萬股。



意馬國際(00585)於1月30日獲Kenson Investment Ltd增持1,008萬股，最新持股數目5,984萬股。



松齡護老集團(01989)於1月30日獲曹詠妍增持28萬股，最新持股數目約6.07億股。



漢港控股(01663)於1月30日獲汪林冰增持38萬股，最新持股數目約11.66億股。



國際家居零售(01373)於1月29日及30日獲魏麗霞合共增持55萬股，最新持股數目約3.41億股。



萊爾斯丹(00738)於1月29日獲李子彬增持24萬股，最新持股數目約3.71億股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月30日獲岑廣業增持56萬股，最新持股數目約12.88億股。



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新晨動力(01148)於1月25日被摩根大通減持80萬股，最新持股數目7,669萬股。



福萊特玻璃(06865)於1月28日及29日被Paragon Resort Fund L.P.合共減持680萬股，最新持股數目6,684萬股。



中國燃氣(00384)於1月25日被馬金龍減持29萬股，最新持股數目187萬股。

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