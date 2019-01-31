大反攻？三星收購以色列公司　勢控制變焦鏡頭供應

外媒報道，以色列媒體引述知情人士證實，三星正在尋求收購一家專門開發智能手機攝像模塊的以色列Corephotonics公司，其最新產品據說可以實現智能手機的攝像鏡頭達到25倍變焦。



Corephotonics之前跟蘋果公司(Apple Inc.)有官司，在iPhone 7 Plus發布後，公司曾對Apple提出訴訟，認為其雙攝像頭變焦系統侵犯自己有關專利，後續又增加了iPhone 8 Plus和iPhone X等型號。然而，Apple方面卻認為，是Corephotonics侵犯了自己的雙鏡頭專利。



這宗官司暫無結果，但可以確定的是，該以色列公司的手機鏡頭變焦有關專利成為眾多廠商眼中的利器，現在國產手機廠商的OPPO、一加手機，正正倚靠Corephotonics為其供應手機鏡頭模塊。而OPPO近期宣布的10倍變焦鏡頭亦由該以色列公司供應。



分析指，三星若成功收購Corephotonics，將有可能會影響這家相機模塊製造商與oppo、一加等中國手機商的合作關係。



據報三星這宗交易實際已經落實，收購價約為1.55億美元(約逾12億港元)。



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